В Венгрии раскрыли итоги разговора Орбана с Путиным

Венгрия обратилась к Украине с предложением о рождественском прекращении огня и обмене пленными после разговора по телефону премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

В Венгрии раскрыли итоги разговора Орбана с Путиным
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В ходе разговора с российскими лидером Орбан затронул возможность рождественского прекращения огня и крупного обмена пленными. После диалога правительство Венгрии связалось с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Однако, по словам Сийярто, Киев отверг мирную инициативу, предложенную Венгрией.

«Очень жаль, что президент Зеленский в публичном сообщении окончательно исключил такую возможность и отверг все, что обсуждалось сегодня утром», — отметил министр.

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