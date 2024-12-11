Зеленский отверг предложение Орбана о перемирии на Рождество
Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня в зоне конфликта с Россией на Рождество и масштабном обмене пленными. Об этом сообщил венгерский премьер, передает РИА Новости.
Он напомнил, что последние шесть месяцев Венгрия была председателем в Евросовете. В конце председательства, по словам Орбана, Будапешт «предпринял новые действия во имя мира».
«Мы предложили прекращение огня на Рождество и масштабный обмен пленными. Как грустно, что Зеленский сегодня отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли!» — добавил премьер.