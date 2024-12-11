Новые власти Сирии развернут патрули безопасности по всей стране

Переходное правительство Сирии намерено развернуть патрули для обеспечения безопасности на всей территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

В среду кабинет министров, подчинявшийся бывшему президенту Сирии Башару Асаду, передал все дела переходному правительству под руководством Мухаммеда аль-Башира. Исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир накануне рассказал, что в арабской республике сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из «правительства спасения». По его словам, правительство займется обеспечением безопасности и сохранением стабильности государственных институтов для предупреждения распада страны.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

После этого Башар Асад и члены его семьи покинули Сирию и прилетели в Москву. Как заявили в Кремле, президент России Владимир Путин лично распорядился предоставить зарубежному коллеге убежище.