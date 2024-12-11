В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам с Россией

Украина «действительно готова к переговорам» с Россией об урегулировании конфликта, но «простого решения ждать не стоит», заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Чиновник разъяснил, что у Киева есть ряд определенных требований, среди которых «справедливые условия, юридическая база, принуждение России».

Подоляк также прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что Украина якобы желает заключить мир с Москвой.

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Киев надеется, что «Трамп понимает правила игры, которую пытается навязать» Россия, заметил советник. Он уточнил, что политику следует понимать, что в этой ситуации на кон ставится не только Украина как таковая, но и «вопрос глобального доминирования, авторитета его президентства».

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что для выхода на «мирную траекторию» Владимиру Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.