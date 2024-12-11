В Сирии сожгли мавзолей отца бывшего президента Башара Асада

В сирийской провинции Латакия вооруженная толпа сожгла мавзолей, в котором покоятся останки отца бывшего президента страны Башара Асада Хафеза. При этом Хафез Асад также являлся президентом страны с 1971 по 2000 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Annahar.

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Отмечается, что Мавзолей Хафеза Асада находится в его родном городе Кардахе. При этом акт вандализма попал на видео, которое утекло в сеть. На нем можно увидеть, как мавзолей бывшего президента охвачена пламенем, а вокруг него собрались вооруженные люди.

«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. <...> В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, <...> там же была похоронена жена Хафеза Асада — Аниса Махлюф», — сообщает источник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что давно знает бывшего президента Сирии Башара Асада, а также знал его отца Хафеза.