Пока вы не уснули: заявление Медведева по мигрантам и арест Максаковой

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Медведев выступил с заявлением по миграционному вопросу в России

Миграционный вопрос в России — это тема, на которую нельзя высказываться необдуманно, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это действительно непростая проблема. К ней нельзя относиться легковесно. Нельзя делать заявлений, которые напрягают либо одну часть людей, либо другую», — сказал политик.

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Суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Максакову*

Суд Москвы заочно арестовал иностранного агента Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом).

Об этом говорится в картотеке Пресненского суда.

Её арестовали по обвинению в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

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В России высказались об ответе на ракетную атаку Таганрога

Россия будет использовать все возможные средства, чтобы ответить на ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Как мы отвечали, так и будем отвечать. Будем уничтожать эти беспилотники [и ракеты], будем освобождать территории дальше, вести боевые действия. Мы работаем на всех направлениях, поверьте, — и политическом, и Министерство обороны успешно атакует на всех фронтах», — сказал депутат.

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Песков прокомментировал передачу послания Путину от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту РФ Владимиру Путину от Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит Интерфакс.

«Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам», — сказал представитель Кремля.

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МИД РФ отреагировал на заявление Эрдогана о Путине

В Москве не считают правильным комментировать заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что только он и президент РФ Владимир Путин опытные лидеры в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Отвечая на вопрос о возможности контактов с Анкарой для разрешения каких-либо, дипломат подчеркнула, что российская сторона поддерживает отношения с дружественными странами.

Наша страна с уважением относится к коллегам и лидерам дружественных стран и поддерживает диалог, развивает отношения, регулярно проводит контакты, в том числе на территории нашей страны. Но комментировать заявление турецкого президента не считаем правильным, это дело турецкой стороны, — сказала Захарова.

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Каллас высказалась о замороженных в ЕС активах России

Россия, несмотря на законные права на «захваченные» Западом активы, не сможет получить их до тех пор, пока средства не будут использованы для восстановления Украины.

Об этом заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, как передает Politico.

«Тем не менее я сомневаюсь, что что-то из этих активов осталось», — добавила она, не уточнив, куда могли быть направлены эти средства.

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В Госдуме захотели влиять на увольнение главы Центробанка

Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» под председательством главы фракции Сергея Миронова намеревается внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о праве депутатов направлять обращение к президенту России о возможном снятии с должности председателя Банка России, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе «справедливороссов».

Как отметили в партии, Миронов хочет, в том числе добиться введения персональной ответственности для председателя Центробанка за ситуацию на финансовом рынке и в экономике страны.

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Назван новый признак существования внеземных цивилизаций

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Ученые из Вашингтонского университета нашли новый способ обнаружения внеземных цивилизаций. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Astrophysical Journal, для этого необходимо обращать внимание на изотопный состав воды.

Ученые предположили, что технологически развитые цивилизации могут тратить изотопы дейтерия (D и 2H), содержащиеся в воде, для ядерного синтеза, который обеспечивает эффективный источник энергии. Методика основана на спектральном анализе водяного пара в атмосферах экзопланет.

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Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

Авария с участием министра культуры Мордовии Светланы Баулиной произошла, когда она возвращалась из Рязани, где находилась в командировке. Подробности смертельного ДТП появились у Telegram-канала «112».

По его данным, служебный автомобиль Skoda Баулиной столкнулся с фурой в 150 километрах от Саранска, в Атюрьевском районе республики.

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Мбаппе сделал заявление по делу об изнасиловании

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что был удивлен из-за того, что его обвинили в изнасиловании. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Canal+.

«Бывают вещи, которых вы не ожидаете. Я ничего не получал, никакой повестки. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не говорило. Меня это не беспокоит. Это просто недоразумение. Меня это не беспокоило, мое же намерение состоит в том, чтобы сконцентрироваться на своей работе и посмотреть, к чему она закончится», — заявил он.

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