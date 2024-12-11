Оппозиция Сирии призвала выдать сбежавших за рубеж преступников

Пришедшая к власти вооруженная оппозиция Сирии призывает зарубежные страны выдать на родину лиц, которые совершали преступления при правительстве Башара Асада.

Об этом заявил лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа.

"Мы призываем страны выдать нам тех преступников, которые сбежали к ним, ради свершения справедливости в отношении них", - цитирует лидера оппозиции телеканал Al Jazeera. "Мы не простим тех, кто был причастен к пыткам и убийствам задержанных, тех, кто был причиной этого. Мы будем их преследовать", - добавил он.

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил покинули город. Премьер-министр Сирии выразил готовность к передаче власти в республике мирным путем.

Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении на пост главы сирийского правительства переходного периода.