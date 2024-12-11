Немецкий депутат обвинил США в развале Сирии

Глава непарламентской промигрантской партии Германии «Демократический альянс за разнообразие и пробуждение» Тейфик Озджан заявил, что в развале Сирии виноваты США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, именно США сыграли самую активную роль в развале Сирии. При этом сирийские беженцы, как считает Озджан, становятся проблемой для Европы, а не Америки.

«В развале Сирии виноват, в том числе, и Запад, а особенно США. При этом в силу географической удалённости США не принимают беженцев с Ближнего Востока. С проблемой беженцев Европе придётся столкнуться в одиночку», — заявил он.

Помимо этого Озджан также добавил, что сейчас Сирия находится в нестабильной ситуации, которая может развиваться разными путями. По этой причине он предпочитает воздерживаться от предсказаний того, как в той стране дальше будут развиваться события.

Напомним, что 8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о свержении президента страны Башара Асада.