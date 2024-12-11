В Финляндии признали ошибку по вопросу закрытия границы с РФ

Закрытие границы с Россией со стороны Финляндии не имеет никакого смысла. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен.

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Журналист РИА Новости обратился за комментарием к Малинену по вопросу закрытия границы и влияния этого на экономику приграничных районов в стране, однако он отказался разговаривать с ним, заявив, что ему неинтересно общаться со «связанным с Кремлем изданием».

При этом сразу после отказа эксперт разместил на своей странице в социальной сети X публикацию, в которой рассказал о попытке российского издания с ним связаться и его отказе от комментариев. Он добавил, что все же считает закрытие границы бессмысленным.

— Тем не менее, закрытие границы не имеет абсолютно никакого смысла, — цитирует его РИА Новости.

Малинен известен своей критикой вступления Финляндии в НАТО, плана президента Украины Владимира Зеленского и поставок Западом для ВСУ дальнобойного оружия. 19 ноября стало известно, что он подверг Зеленского критике за то, что тот отказывается от переговоров с РФ.