В Бундестаге осудили обещание Мерца поставить Украине Taurus

Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц может втянуть ФРГ в войну из-за обещаний поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Об этом заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен на своей странице в социальной сети X.

«Мерц рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры», — написала она.

Депутат также призвала политика использовать дипломатию, а не ракеты.

Ранее Мерц пообещал Украине поставки Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. Он отметил, что решать данный вопрос предстоит в координации с США и избранным американским президентом Дональдом Трампом.