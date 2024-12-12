Польша отказала Макрону в размещении войск на Украине

Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

«Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий», — заявил Туск, комментируя инициативу французского лидера о размещении миротворческих сил на Украине после окончания конфликта.

По словам премьера, Варшава готова к сотрудничеству в работе «над решениями, которые прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта».

Ранее стало известно, что в ходе визита в Польшу 12 декабря президент Франции намеревался обсудить ее готовность отправить миротворцев на Украину. По данным издания Rzeczpospolita, Париж выдвинул предложение о миротворцах в связи с нежеланием оставаться в стороне от переговоров США и России по Украине.