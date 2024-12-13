Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем планировалось
Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем планировалось. Об этом пишет издание People со ссылкой на королевского биографа Салли Беделла Смита.
Текущий год стал крайне тяжелым для королевской семьи. Сначала о раке сообщил король Карл III, после чего серьезный диагноз раскрыла и Кейт Миддлтон. Последняя успешно прошла курс химиотерапии и вернулась к работе, а вот монарх по-прежнему лечится. Из-за этого, как рассказал инсайдер, Кейт и ее муж принц Уильям могут занять престол раньше.
По данным источника, Карл III выполняет свои обязанности, однако он был вынужден во многом себя ограничить. Его наследник с женой взяли на себя гораздо больше, чем должны были, — и это, по мнению биографа, время их подготовки к трону. Информатор уточнил, что семейство рассматривает болезни членов семьи как знак, что пора торопиться.
«Перед бурей всегда есть ощущение спокойствия. Здоровье Кейт было в приоритете, но также позволило каждому члену семьи сделать шаг назад и понять, что важно сейчас», — поделился инсайдер.
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