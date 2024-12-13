Кейт Миддлтон может стать королевой раньше, чем планировалось. Об этом пишет издание People со ссылкой на королевского биографа Салли Беделла Смита.

Текущий год стал крайне тяжелым для королевской семьи. Сначала о раке сообщил король Карл III, после чего серьезный диагноз раскрыла и Кейт Миддлтон. Последняя успешно прошла курс химиотерапии и вернулась к работе, а вот монарх по-прежнему лечится. Из-за этого, как рассказал инсайдер, Кейт и ее муж принц Уильям могут занять престол раньше.

По данным источника, Карл III выполняет свои обязанности, однако он был вынужден во многом себя ограничить. Его наследник с женой взяли на себя гораздо больше, чем должны были, — и это, по мнению биографа, время их подготовки к трону. Информатор уточнил, что семейство рассматривает болезни членов семьи как знак, что пора торопиться.

«Перед бурей всегда есть ощущение спокойствия. Здоровье Кейт было в приоритете, но также позволило каждому члену семьи сделать шаг назад и понять, что важно сейчас», — поделился инсайдер.

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