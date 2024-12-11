Стало известно, чем займется Трамп в первый день президентства

Новоизбранный президент США Дональд Трамп запланировал «ураганный» график на свой первый день в Белом доме, сообщает Reuters. По данным агентства, 20 января Трамп подпишет более 25 указов и директив, кардинально меняющих политику США по разнообразным вопросам - от иммиграции до энергетики.

Два осведомленных источника Reuters заявили, что Трамп сообщил своей команде о желании «произвести фурор» с помощью указов первого дня. Трамп планирует использовать свою исполнительную власть с большим масштабом и скоростью, чем во время своего первого президентского срока.

В первый день своего президентства в 2017 году Трамп издал всего несколько указов. Президент-демократ Джо Байден, напротив, подписал сразу 17 документов, когда вступил в должность в 2021 году. Многие из этих указов были направлены на отмену политики Трампа.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт ранее заявила, что он уже в первый день на посту президента начнет выполнять свои обещания. Reuters отметило, что указы президента США могут быть оспорены в суде. Кроме того, финансирование, выделяемое президентом, должно быть одобрено Конгрессом.

Ожидается, что первые указы Трампа будут сосредоточены на отмене пограничной политики Байдена, которую новоизбранный президент считает «чрезмерно либеральной». Трамп может подписать указы, которые предоставят иммиграционным офицерам больше свободы для ареста нелегальных мигрантов без судимостей. Также ожидается отправка расширенного континента войск на границу США с Мексикой и возобновление строительства пограничной стены.

Трамп говорил, что попытается положить конец гражданству по праву рождения, которое позволяет получить американский паспорт любому человеку, родившемуся в США, независимо от иммиграционного статуса его родителей.

По словам источников Reuters, указы также будут отражать стремление Трампа увеличить производство энергии и следовать его предвыборному лозунгу «бурить, детка, бурить». Некоторые шаги Трампа будут встречены судебными процессами или потребуют принятия законов, на которые уйдет много месяцев, заключило Reuters.