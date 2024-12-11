Тихановская заявила о возможности свергнуть Лукашенко силовым путем

Бойцы «полка имени Калининского», которые воюет в рядах ВСУ, могут внести огромный вклад в попытку свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в среду, 11 декабря, заявила бывший кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская.

© Вечерняя Москва

По словам политика, она рассчитывает на реализацию мирного и бескровного сценария смены власти в Белоруссии. Однако, как отметила Тихановская, при необходимости добровольческое формирование из белорусов в составе украинской армии сможет сыграть свою роль в силовом свержении нынешнего президента.

— Именно бойцы «полка Калиновского» могут освободить Беларусь. Хотелось бы, чтобы это произошло мирным путем, но никто не знает, как все обернется, — передает слова политика Газета.ru.

В июле 2023 года Лукашенко назвал вбросом слухи о смерти мужа Тихановской Сергея в тюрьме.

Заочный приговор советнику Тихановской вступил в силу

В марте того же года суд в Минске Тихановскую заочно приговорил к 15 годам лишения свободы. Оппозиционеру Павлу Латушко назначили аналогичный срок. Их обвиняли в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к санкциям и разжигании социальной розни.