CBS: Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию в январе 2025 года

Избранный президент США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдёт 20 января 2025 года.

Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию
© ТАСС

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в следующем месяце», — говорится в материале.

Отмечается, что приглашение было направлено ещё в ноябре. Однако неизвестно, было ли оно принято.

Кроме того, сообщается, что команда Трампа рассматривает возможность пригласить в Капитолий также других иностранных лидеров. В частности, по данным телеканала, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее стало известно, что нынешний президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа 20 января.

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