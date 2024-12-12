Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая пройдёт 20 января 2025 года.

Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

«Избранный президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию в следующем месяце», — говорится в материале.

Отмечается, что приглашение было направлено ещё в ноябре. Однако неизвестно, было ли оно принято.

Кроме того, сообщается, что команда Трампа рассматривает возможность пригласить в Капитолий также других иностранных лидеров. В частности, по данным телеканала, в мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее стало известно, что нынешний президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа 20 января.