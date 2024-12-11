Венгрия считает чрезвычайно важным разговор по телефону между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным, поскольку дипломатические каналы связи должны быть открыты для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о беседе лидеров двух стран.

Глава МИД отметил, что "дипломатические каналы должны быть постоянно открыты, особенно в нынешней ситуации, когда наступил, возможно, самый опасный этап войны на Украине".

"Очевидно, что после президентских выборов в США предпринимаются многочисленные отчаянные попытки как в Америке, так и в Европе, в целях эскалации военных действий", - сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

По его словам, в последнее время "было принято много безответственных решений" по поводу Украины, и поэтому каналы связи надо держать открытыми.

"Их отключение означает практически отказ от надежды на мир", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что с этой точки зрения разговор по телефону между Орбаном и Путиным "имеет чрезвычайно важное значение".