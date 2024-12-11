МИД России обратился с призывом к гражданам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что частные поездки или служебные визиты россиян в США и другие западные страны «чреваты серьезными рисками». Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что в последнее время США применяют мошенническую схему «выманивания» за рубеж российских граждан, к которым у американских властей есть какие-либо претензии. По словам Захаровой, россиян обманывают посредством фальшивых коммерческих или туристических приглашений. Впоследствии обманутых граждан РФ задерживают.

«Мы настоятельно призываем - в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты, включая прежде всего Канаду и, за небольшим исключением, страны ЕС», - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что такие рекомендации потребовались в условиях «усиливающейся конфронтации» России и США. Захарова заявила, что отношения двух стран по вине США «балансируют на грани разрыва», в связи с чем частные поездки или визиты по служебной необходимости чреваты серьезными рисками.

«Наряду с предельно ужесточенной и дискриминационной процедурой выдачи американских виз гражданам России <…> наши соотечественники уже давно стали буквально объектом охоты со стороны американских органов власти», - подчеркнула Захарова.

Осенью 2022 года МИД РФ рекомендовал россиянам, к которым США могут испытывать «интерес», отказаться от зарубежных поездок. Захарова тогда заявила о «масштабной кампании по захвату россиян» за рубежом, которую начал Вашингтон.