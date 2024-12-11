Вся Абхазия осталась без электричества

Электроснабжение отсутствует на всей территории Абхазии. Об этом ТАСС в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

С 1 ноября в республике действовали четырехчасовые ограничения в подаче света. Школы и детсады закрыли с 10 декабря. Чтобы частично перекрыть дефицит, Абхазия закупает электричество в России.

БЕЛТА пишет, что республика осталась без света после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды

Парламент Абхазии 3 декабря проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ.