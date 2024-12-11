Меркель посетовала на то, что во время пандемии ей не удалось встретиться с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель посетовала на то, что во время пандемии коронавируса не было возможности встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

Меркель расстроилась из-за несостоявшейся встречи с Путиным
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Она отметила, что хотела не допустить конфликта, подобного тому, что начался между РФ и Украиной.

"Я думаю, что пандемия во многом повлияла, - сказала экс-канцлер в интервью испанской газете La Vanguardia. - На политическом уровне я считаю, что нельзя пытаться найти дипломатические решения этих конфликтов, пока экономические отношения прерваны". "Тот факт, что во время пандемии мы уже не могли проводить встречи с Путиным, <...> думаю, что на этом [этапе] что-то сломалось", - добавила Меркель.

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Как заявила экс-канцлер, она не жалеет о решении 2008 года, когда Украину не присоединили к Плану действий для членства в НАТО.

"Германия всегда импортировала газ из России, даже во время холодной войны", - отметила Меркель. "Я признаю, что действовала также в интересах немецкой экономики, потому что нам был нужен дешевый газ, и я не могу считать, что это всецело заслуживает критики", - заключила она.
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