Россия, несмотря на законные права на «захваченные» Западом активы, не сможет получить их до тех пор, пока средства не будут использованы для восстановления Украины.

Об этом заявила новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, как передает Politico.

«Тем не менее я сомневаюсь, что что-то из этих активов осталось», — добавила она, не уточнив, куда могли быть направлены эти средства.

10 декабря американские власти выделили Украине займ в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) с погашением доходами от замороженных российских активов.

Каллас рассказала об опасениях Европы из-за ситуации в Сирии

Накануне, в понедельник, 9 декабря, кабмин Украины утвердил условия соглашения получения 40-летнего займа на $20 млрд от Федерального финансового банка США. Финансирование станет частью программы стран G7 по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры.