Макрон предложил правящей партии Грузии помощь

Почетный председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает Interpressnews.ge со ссылкой на пресс-службу партии, Макрон заявил о готовности помочь Грузии с деэскалацией.

Протесты в Тбилиси начались этой осенью после того, как власти страны приостановили переговоры о вступлении в ЕС. Решение было принято вскоре после победы «Грузинской мечты» на очередных выборах, которые не признала оппозиция. Протесты вылились в столкновения с полицией, на фоне этого США приостановили партнерство с Тбилиси, а грузинский президент Саломе Зурабишвили отказалась покидать свой пост, пока не будет избран «легитимный» парламент.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе назвал волнения в стране результатом вмешательства западных политиков и их «местных агентов» во внутренние дела Грузии. Также Кобахидзе обвинил Брюссель в превращении переговоров о вступлении в ЕС в шантаж. Он заявил, что власти страны не допустят «украинского сценария».

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Как отмечает Interpressnews.ge, телефонный разговор Макрона и Иванишвили состоялся по инициативе президента Франции. Макрон выразил сожаление в связи с ситуацией в Грузии. Он заявил о своем желании «способствовать полной разрядке этой ситуации».

Иванишвили поблагодарил Макрона за инициативу и приветствовал идею совместных усилий. Они договорились снова связаться в ближайшие дни и оценить «достигнутый прогресс».