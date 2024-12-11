Путина признали одним из самых влиятельных политиков Европы

Президента России Владимира Путина признали одним из самых влиятельных политических деятелей Европы. Российский лидер занял третье место в рейтинге Politico.

Издание опубликовала свой список самых влиятельных политиков, которые будут влиять на европейскую политику в 2025 году в трех категориях — «деятели», «нарушители» и «мечтатели». Все качества, по мнению Politico, в себе совместила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Если вы самый богатый человек в мире и ведущий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск, то номер, который вы, скорее всего, наберете, будет принадлежать Джордже Мелони», — говорится в материале.

Отдельно в номинации «политические деятели» первое место заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Второе место отдали Путину, на третье — премьер-министру Польши Дональду Туску. Победителем в категории «нарушителей», бросающих вызов системе, занял кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Главным европейским «мечтателем», предлагающим новые смелые идеи, признали нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В нее также вошли премьер Венгрии Виктор Орбан, глава евродипломатии Кая Каллас, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, папа Римский Франциск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике Путина. По их словам, российских лидер якобы уже не тот человек, с которым Трамп общался в 2017 году.