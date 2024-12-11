Путина признали одним из самых влиятельных политиков Европы

Президента России Владимира Путина признали одним из самых влиятельных политических деятелей Европы. Российский лидер занял третье место в рейтинге Politico.

Издание опубликовала свой список самых влиятельных политиков, которые будут влиять на европейскую политику в 2025 году в трех категориях — «деятели», «нарушители» и «мечтатели». Все качества, по мнению Politico, в себе совместила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Если вы самый богатый человек в мире и ведущий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск, то номер, который вы, скорее всего, наберете, будет принадлежать Джордже Мелони», — говорится в материале.

Отдельно в номинации «политические деятели» первое место заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Второе место отдали Путину, на третье — премьер-министру Польши Дональду Туску. Победителем в категории «нарушителей», бросающих вызов системе, занял кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Главным европейским «мечтателем», предлагающим новые смелые идеи, признали нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В нее также вошли премьер Венгрии Виктор Орбан, глава евродипломатии Кая Каллас, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, папа Римский Франциск.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике Путина. По их словам, российских лидер якобы уже не тот человек, с которым Трамп общался в 2017 году.

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Кая Каллас
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Андрей Ермак
Илон Маск
ФРАНЦИСК
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Владимир Путин
НАТО
Еврокомиссия
Польша
Венгрия
Италия
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Франция