Честный соседский разговор России, Белоруссии и Украины за одним столом является самым практичным и надежным способом достижения мира.

Такое мнение высказал внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, которому удалось покинуть Украину.

"Идеальная формула для достижения мира - это взаимоотношения Украины, Белоруссии и России <...>. Эта формула является самой реальной, самой практичной и самой надежной в достижении мира, когда мы со своими соседями разговариваем с глазу на глаз, сидя за столом, налили по кружке чая или кофе и разговариваем. Вот это реальные переговоры, реальное решение вопросов, а все остальное - это затягивание конфликта", - сказал депутат в интервью белорусскому агентству БелТА, видеофрагмент которого он разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, "никогда в жизни" президент Белоруссии Александр Лукашенко не посоветовал ничего плохого Украине.

"Надо прийти сесть и посмотреть честно друг другу в глаза, посмотреть, что происходит вокруг, просидеть сутки и проговорить, на что Лукашенко всегда согласен, например. Поговорить и решить вопрос, связанный с конфликтом", - продолжил депутат.

Дмитрук также заявил, что сегодня Владимира Зеленского нужно не подталкивать к миру, а вытолкнуть с Украины. По его мнению, страна нуждается в "освобождении от террора" и в проведении выборов. Представителей украинских властей, которые смогут вести переговоры, депутат предложил определить России, Белоруссии и США в связи с потерей Украиной своего суверенитета.

"Хорошо, мы слабые, да, мы признаемся - мы, Украина, слабые, мы потеряли свою субъектность, потеряли свой суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу (Владимира Зеленского - прим. ТАСС) из нашей страны и определите кандидатов, которые будут уполномочены. Определите временное правительство, в конце концов, которое после этого назначит выборы", - сказал он.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".