Меркель рассказала о подарке Путина

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о предыстории эпизода с лабрадором Кони на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее версии, за год до этого российский лидер подарил ей плюшевую собаку со словами, что она не кусается.

"Когда я нанесла визит <...> Путину в Москве в январе 2006 года, мой советник по внешней политике сообщил российскому советнику по внешней политике о том, что я боюсь собак, потому что однажды одна из них меня укусила". "В тот раз он не взял с собой собаку, но подарил мне большую плюшевую собаку и сказал, что эта не кусается", - сказала Меркель в интервью газете La Vanguardia.

По ее словам, спустя год Путин пришел на встречу с Меркель с лабрадором.

Недавно экс-канцлер ФРГ выпустила мемуары, где, в частности, упомянула этот эпизод. Она предположила, что российский президент якобы специально пугал ее собакой. Путин признался, что его удивили подобные упреки в мемуарах. Он отметил, что не знал о фобии Меркель и взял с собой собаку, чтобы создать непринужденную атмосферу на встрече. Несмотря на это он публично через СМИ обратился к Меркель и извинился.