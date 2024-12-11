Обзор иноСМИ: газовый рынок ЕС под ударом и последняя помощь Киеву

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Новая помощь США Украине может стать последней

Администрация уходящего президента США Джо Байдена объявила о предоставлении Украине 20 миллиардов долларов в виде кредита, который планируется погасить за счет процентов, полученных от замороженных российских активов. The New York Times пишет, что эти деньги могут стать последним значимым траншем помощи США Украине.

Как отмечает NYT, новоизбранный президент Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине тот же уровень экономической и военной поддержки, который страна получила от демократов и администрации Байдена. При этом конфликт продолжается, и Украина в значительной степени полагается на международную помощь, чтобы удержать свою экономику на плаву, подчеркивает газета. The New York Times отмечает, что теоретически Трамп может заблокировать и этот кредит в 20 миллионов, отменив санкции против российских активов. Однако республиканцы, вероятно, выступят против такого шага.

В Бельгии открестились от идеи конфискации активов РФ

Базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear, который удерживает большую часть замороженных российских активов, заявил, что не должен нести ответственность, если Евросоюз решит конфисковать активы в пользу Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Общая сумма замороженных активов РФ составляет около 280 миллиардов евро. Основная часть находится у Euroclear, за 2023 год заблокированные деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли. Гендиректор Euroclear Валери Урбен предупредила о рисках, которые повлекут решение о конфискации российских активов. По ее словам, такие санкции могут подорвать роль евро как резервной валюты, а также «в целом стабильность финансов Европы». По мнению Урбен, это стало бы прецедентом, заставило бы другие страны сомневаться в надежности Euroclear и подстегнуло бы конкурентов ЕС в сфере клиринга.

Bloomberg: санкции США бьют по газовому рынку ЕС

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна может прекратить транзит российского газа в Центральную Европу, если не будет найдено решение по оплате на фоне санкций США, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что заявление Болгарии стало «последним поворотом в саге о будущем европейских поставок энергоносителей».

В ноябре США ввели санкции против Газпромбанка, через который ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами. На фоне этого Россия обновила порядок платежей за газ. Спрос на газ в ЕС должен вырасти в ближайшие месяцы - по прогнозам, эта зима будет более холодной, чем две предыдущие. Регион по-прежнему получает некоторое количество топлива из России по трубопроводу, и любой потенциальный сбой может отразиться на всем рынке, подчеркивает Bloomberg.

Пекин ответил на заявления США о «китайской угрозе» в Арктике

Советник Пентагона по вопросам арктической и глобальной устойчивости Айрис Фергюсон недавно заявила, что Китай «использует свою поддержку России, чтобы расширить себе доступ к Арктике». По ее словам, беспокойство США вызывают «растущий уровень сотрудничества между Россией и КНР, а также беспрецедентные отношения двух стран, особенно в военной сфере».

В июле Пентагон опубликовал обновленную Арктическую стратегию, в которой сообщается, что США будут расширять деятельность по наблюдению в Арктике. Китайское издание China Daily называет это «прикрытием для милитаризации арктического региона». Издание отмечает, что доклад США полон беспочвенных обвинений и преднамеренно искажает нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в Арктике. Позиция Китая заключается в том, что вопросы Арктики касаются не только арктических государств. Пекин всегда участвовал в арктических делах в соответствии с принципами взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркивается в статье. КНР стремится «поддерживать мир и стабильность и способствовать устойчивому развитию в регионе».

В Каире обрушился многоэтажный дом

В Каире обрушился шестиэтажный жилой дом, жертвами происшествия стали как минимум восемь человек, еще трое получили травмы. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Причины обрушения пока неизвестны. Отмечается, что здание было построено в 1960-х годах. Машины скорой помощи все еще находятся на месте происшествия, сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск выживших. Губернатор Каира Ибрагим Сабер распорядился эвакуировать соседние дома в качестве меры предосторожности. В начале августа в Каире обрушилось пятиэтажное здание, тогда погиб один человек и пострадали семеро. В последние годы правительство Египта пытается бороться с незаконным строительством, однако во многих городах страны по-прежнему существуют целые кварталы нелицензированных многоквартирных домов и трущоб.