«Двойника» Пригожина арестовали в Румынии

Бывший член французского Иностранного легиона Горациу Потра арестован в Румынии вместе с 20 сообщниками по подозрению в подготовке мятежа. Как сообщает Financial Times, мужчина примечателен своей внешней схожестью с покойным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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По информации издания, Потра вместе со своей группой собирался направиться в Бухарест — все они были вооружены. Румынские власти обыскали дом и машину экс-члена Иностранного легиона: силовики обнаружили там 2 млн евро наличными в разных валютах, оружие, мачете, мечи и дрон.

«Чисто выбритый военизированный боевик, который имеет поразительное сходство с Пригожиным», — пишет FT.

Кандидат в президенты Румынии от крайне правых Кэлин Джеорджеску заявил, что знает «двойника» Пригожина, однако не близок с ним. Издание отмечает, что самого политика видели на лошадиной ферме с несколькими людьми, которых позже арестовали за ношение оружия и планирование беспорядков в Бухаресте.

Ранее в Румынии прошел первый тур президентских выборов, победу в котором одержал Джорджеску, набравший популярность с помощью соцсетей. Позднее Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования. Решение приняли на фоне большого количества поступивших обращений об отмене результатов выборов из-за якобы имеющихся нарушений.