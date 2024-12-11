Стало известно о лукавстве Меркель в ситуации со «страшным псом» Путина

После недавних обвинений бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пытался ее запугать при помощи лабрадора Кони, в архивах нашли фото, где она держит за лапу этого пса. Об этом сообщает aif.ru.

© Вечерняя Москва

4 декабря Меркель заявила, что по-прежнему считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с Путиным «демонстрацией силы», несмотря на его извинения. Она отметила, что ее советник перед встречей сказал российской стороне, что канцлер с детства боится собак. Несмотря на это, Меркель пожала лапу дружелюбному псу, не демонстрируя при этом никакого недовольства или страха перед животным.

Владимир Путин прокомментировал встречу с Ангелой Меркель в 2007 году, когда в комнату переговоров зашла его собака, лабрадор Кони. Глава РФ заявил, что не знал о боязни политика в отношении собак.

Меркель также вспомнила, как Владимир Путин в 2007 году «из-за пива» опоздал на 33-й саммит объединения, тогда еще носившего название «Большая восьмерка». Путин попросил принести ему в номер ящик пенного напитка, который он хорошо помнил еще со времен службы офицером КГБ в Дрездене в 1980-е годы.