Маска возмутил объем выделенных Украине средств

Объем выделяемых Вашингтоном Киеву средств возмутил миллиардера Илона Маска.

В соцсети X он отметил, что предоставление Украине займа в $20 млрд (более 2 трлн рублей) находится «за гранью безумия».

«Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия», — прокомментировал новость о выделении займа Маск.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен объявила о выделении Украине кредита в размере $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Заем направляется в рамках инициативы стран «Группы семи» по предоставлению Киеву займа на $50 млрд (почти 5,2 трлн рублей).

Кроме того, министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Евросоюзом кредитное соглашение о выделении Киеву до €35 млрд (около 3,9 трлн рублей) макрофинансовой помощи. Отмечается, что также сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании.

Маск отреагировал на заявление Зеленского о Трампе и НАТО

Газета The New York Times сообщила, что вероятнее всего, избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации сократит объемы поставок помощи Украине по сравнению со своим предшественником. Но Киев сильно зависит от зарубежных стран, и чтобы удерживать его экономику на плаву новому главе государства и Республиканской партии придется продолжить оказывать поддержку, отмечает издание.