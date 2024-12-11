Трамп высказался о позиции США по конфликту в Сирии

Сирийцам придется справляться самим без помощи Запада. Как сообщает Paris Match, об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью по итогам своей поездки во Францию.

Политик отметил, что в мире много кризисов. Произошедшее в Сирии он отнес к подобным ситуациям.

«Им придется справляться полностью самостоятельно, потому что мы (США — прим. ред.) и Франция в этом не участвуем», — заявил Трамп.

Напомним, что в ходе активных боевых действий вооруженная оппозиция захватила крупные города Сирии, в том числе и столицу Дамаск, 8 декабря заявив об установлении контроля над страной. Президент Башар Асад решил уйти с поста и покинуть страну. Главой временного правительства стал Мухаммед аль-Башир — он будет занимать пост до 1 марта, пока не закончится переходный период.