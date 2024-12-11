Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что хочет прекращения огня на Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«Три лидера говорили в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали или видение мира, но Трамп повторил, что он хочет немедленного прекращения огня и переговоров», — заявили агентству четыре высокопоставленных источника.

Глава дипломатии ЕС попыталась указать Трампу, как вести себя с Россией

Ранее высокопоставленные источники издания «Страна.ua» сообщили, что Украинские власти во главе с Зеленским не хотят завершать конфликт с Россией путем прекращения огня на линии фронта, чтобы не проводить выборы президента.