Новый глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что тот должен быть «сильным» в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай.

Слова Каллас приводит американская газета Politico.

«Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам нужно быть очень сильными в отношении России», — подчеркнула она.

Новый глава европейской дипломатии добавила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

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До этого американская газета The New York Times писала, что Трамп может сделать попытку отменить те антироссийские санкции, которые замораживают активы Центробанка России, в целях пересмотра кредита Украине в размере $20 млрд.

9 декабря Politico рассказала, что незадолго до начала СВО Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель своим ответом на намерение пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС.