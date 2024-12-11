Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу

НАТО массово перебрасывает в Польшу военную технику, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу. Перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что вооружение напоминает подготовку к серьезной войне.

Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины

Избранный президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом. Он опубликовал в социальной сети Truth Social соответствующий мем, пишет РИА Новости.

Картинка подписана как "Как работает байденомика". На ней изображен действующий лидер США рядом с доской, на которой указаны пять этапов "байденомики" — коррупционной схемы семейства Байденов с отмыванием денег через Украину.

"1. Вы (американцы. — Прим. ред.) платите налоги. 2. Я (Байден — Прим. ред.) отправляю их на Украину. 3. Они (Украина. — прим .ред.) возвращают их Хантеру (сыну Байдена — Прим. ред.). 5. Я помилую Хантера", — написано на доске.

"Держись подальше". Зеленского поставили на место после слов о Мерце

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал президента Украины Владимира Зеленского «лузером» и посоветовал союзникам Киева не слушать его, сообщает РИА новости со ссылкой на эфир на YouTube-канала Deep Dive.

"Я бы не придавал значения тому, что говорит Зеленский. Он <...> лузер. <...> Вы можете просто сказать ему держаться подальше от комнаты, в которой взрослые сами решат свои дела, нравится ему это ли нет", — заявил офицер.

Таким образом Макгрегор прокомментировал обращение Зеленского, в котором президент Украины заявил, что уважает позицию кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца по приглашению Украины в НАТО и разрешению Украине использовать дальнобойные ракеты Taurus.

Рёнхап: экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой в СИЗО

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой в следственном изоляторе. Сейчас его состояние не вызывает опасений, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

"Вчера примерно в 23.52 (17.52 мск вторника) дежурный сотрудник обнаружил, что он (Ким Ён Хён — ред.) пытался совершить суицид в туалете места ожидания перед выдачей ордера...", — заявил глава пенитенциарной службы министерства юстиции Южной Кореи Син Ён Хэ на общем заседании Комитета по законодательству и правосудию в парламенте.

Экс-министру обороны успели вовремя оказать помощь, сейчас он помещен под охрану, его здоровье не вызывает опасений.

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине

Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц пообещал, что в случае своей победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Киеву в координации с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.

"Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы (о поставках дальнобойных ракет. — Прим. ред.) вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", — сказал политик.

Он также отметил, что обучение бойцов украинской армии работе с ракетами Taurus займет не меньше четырех месяцев.