Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в беседе с агентством «Белта» призвал Россию, США и Белоруссию самим решить дальнейшую судьбу Украины. Интервью опубликовано на YouTube.

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Депутат заявил, что Украина «потеряла свою субъектность, суверенитет».

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«Мы слабые, да, мы признаемся. (...) Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — сказал он.

Дмитрук считает, что России, США и Белоруссии для начала необходимо определить временное правительство, которое впоследствии назначит выборы под совместным контролем комиссий этих трех стран.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам избранного президента США Дональда Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей, что нужно учитывать Вашингтону.