Давление стран глобального Юга на Запад позволит ускорить переговоры на Украине и достичь мирного соглашения. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман.

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«Будут затяжные и трудные переговоры. Но их может ускорить вмешательство других держав, чтобы оказать давление на Запад и сказать: "Вы попадете в настоящую беду, если не пойдете на компромисс!"», — рассказал исследователь.

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При этом Фриман добавил, что мирное урегулирование на Украине будет неизбежно и уже в следующем году стоит ожидать начала переговоров. Однако он отметил, что Киев будет им сопротивляться и предпримет попытку вовлечь Запад в эскалацию конфликта.

Ранее экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украине стоит серьезнее отнестись к планам избранного президента США Дональда Трампа и его мерам по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что Россия становятся все более внушительной державой с большим количеством возможностей, что нужно учитывать Вашингтону.