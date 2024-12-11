Посол назвал препятствие для вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североатлантический альянс (НАТО) препятствует Республика Сербская. Об этом сообщил посол России в стране Игорь Калабухов в беседе с РИА Новости.

По его словам, позиция руководства и населения Республики Сербской является препятствием для вступления страны в НАТО. В данный момент БиГ сотрудничает с альянсом, однако о членстве речи не идет.

В свою очередь, сторонники вступления в НАТО верят, что военный блок способствует стабилизации в стране.

«Этот тезис представляется лукавым, так как внутренняя ситуация в странах-членах абсолютно не входит в мандат блока. Мы убеждены, что укрепление стабильности, безопасности и мира в БиГ возможно исключительно как результат терпеливого диалога политических сил в стране», — подчеркнул Калабухов.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что не намерен подчиняться Западу.