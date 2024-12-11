В США оценили последствия войны с Китаем

США в случае начала войны против Китая потерпят в ней поражение. Так последствия возможного конфликта оценил военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети X.

Аналитик отреагировал на заявление американского генерала Эрика Смита о том, что американская армия сильнее китайской. В качестве аргумента военный привел тот факт, что последний бой американской армии был запечатлен на iPhone 14, в то время как китайской — на холсте и масле. Шрайвер назвал это высказывание «полной чушью».

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«Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение», — написал Шрайвер.

Ранее сообщалось, что Китай постепенно ограничивает поставки важных для создания беспилотников деталей в США и страны Европейского союза (ЕС), многие китайские производители уже перестали их экспортировать.