Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х заявил, что Соединенные Штаты не могут поучать Россию по поводу международного права после собственных преступлений в Сирии.

Так он отреагировал на слова конгрессмена и председателя Хельсинской комиссии США Джо Уилсона. На одном из заседаний комиссии политик обвинил Москву в неуважении к суверенитету Украины и Сирии, а также в нарушениях международного права.

Посольство России сократит число дипломатов в Норвегии

По словам Дизена, американская сторона «незаконно оккупировала сирийскую территорию в течение многих лет и теперь бомбит страну». Он также подчеркнул, что Израиль захватывает все больше территории Сирии.

«В отличие от этого, Россия была приглашена законным правительством Сирии. На каком основании США могут читать лекции другим государствам?» — заявил он.

Ранее сообщалось, что действующая администрация президента США Джо Байдена контактирует с командой избранного главы государства Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии.