Орбан заявил о конце либерального мирового порядка

Либеральный мировой порядок закончился, и теперь мир ждут радикальные перемены. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

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По его мнению, только страны, максимально использующие собственные силы, «смогут стать победителями во время перемен». А те государства, которые «подчиняются, становятся в ряд», не могут показать свои ценности, «не способны обнаружить силу», присущую венгерскому национальному характеру, «в короткое время потеряют значимость», считает глава кабмина.

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Он также сказал, что Венгрия, являясь «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных», желает иметь связи «со всеми мировыми экономическими центрами силы». Вместе с тем Орбан отметил, что его страна не намерена идти по пути, «проложенному другими», а собирается воспользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

Ранее в МИД России указали на попытки США «перекроить миропорядок руками террористов».