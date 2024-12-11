Шольц рассказал о выбранном Германией курсе по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что «очень гордится» выбранным курсом по украинскому конфликту. Он подразумевает крупные объемы помощи Киеву и при этом, по мнению политика, непринятие ведущих к эскалации решений, сообщает телеканал ARD.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе — прим. "Ленты. ру") и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации», — отметил он.

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Позицию Германии в целом канцлер описал как «умный баланс». Кроме этого, Олаф Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

9 декабря сообщалось, что Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указали СМИ, его визит на Украину не был объявлен заранее по соображениям мер безопасности.

В свою очередь, Олаф Шольц 2 декабря впервые за 2,5 года прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения переговоров с Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.