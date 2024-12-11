Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал дать Киеву Taurus с согласия США

Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине в координации с США. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

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"Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы (о поставках ракет - прим. ред.) вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", - цитирует РИА Новости немецкого политика.

Он также добавил, что обучение солдат ВСУ работе с ракетами Taurus займет не меньше четырех месяцев. К этом моменту к власти в США уже придет избранный президент Дональд Трамп.

В бундестаг внесли резолюцию о поставках Украине Taurus

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин по-прежнему не собирается давать разрешение Украине на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus. При этом он подчеркнул, что Берлин продолжит помогать Киеву.

Между тем, немецкие политики в коллективном письме призвали власти ФРГ отказаться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине и немедленно сесть за стол переговоров с Россией. Письмо, озаглавленное "Минута до двенадцати - предотвратим большую европейскую войну!" подписали 38 политических деятелей.