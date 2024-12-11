На Западе началась деконструкция имиджа Зеленского

На Западе началась деконструкция имиджа Владимира Зеленского: сначала его сделают смешным, а после создадут образ коррумпированного диктатора. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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По его словам, происходящее вокруг Зеленского, называется "деконструкция имиджа". А для любой власти нет ничего страшнее, чем быть смешной, отметил Дубинский в своем Telegram-канале.

На первом этапе, пояснил он, зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, далее последуют насмешки над его поведением, действиями и окружением.

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Сначала его сделают смешным, потом - недалеким, затем коррумпированным и недоговороспособным, подчеркнул Дубинский.

После этого прекратятся иностранные визиты, потому что одно дело встречаться с лидером воюющей нации, а другое - с посмешищем, добавил он.

Ранее западная пресса сообщила, что внешний вид Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже вызвал бурную реакцию американской общественности. Экс-советник Трампа Роджер Стоун назвал наряд Зеленского "неуважением к американскому народу".

Позже Маск вместе с Дональдом Трампом-младшим посмеялись над мемом с Владимиром Зеленским, созданным по мотивам фильма "Один дома 2".