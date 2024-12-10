Армения подписала программу оборонного сотрудничества с одной страной ЕС

Ереван по итогам двусторонних консультаций в Министерстве обороны Армении подписал с Парижем программу оборонного сотрудничества на 2025 год, передает пресс-служба армянского оборонного ведомства. В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

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В ходе консультаций были подведены итоги проделанной в 2024 году работы и намечены планы на следующий год. По итогам консультаций была подписана программа оборонного сотрудничества между Арменией и Францией на 2025 год, — говорится в сообщении.

Особое значение придали сотрудничеству в сфере военного образования, учений, консультативной поддержки и подготовки. Ереван заявил, что доволен нынешним уровнем сотрудничества.

Французскую сторону представляли начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Левон Айвазян и глава отдела европейского, североамериканского и многостороннего сотрудничества Главного управления международного сотрудничества и стратегии Министерства вооруженных сил Франции Александр Эскорсии. В Армении их принимал начальник Генерального штаба ВС страны генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил: Ереван верил, что ОДКБ защитит его суверенитет, но организация разочаровала армянское общество, когда якобы проявила равнодушие к проблемам республики. По словам министра иностранных дел, Армения намерена вступить в «программу сотрудничества» с Евросоюзом.