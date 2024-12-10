В Турции допустили расширение украинского конфликта вплоть до применения ЯО

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара видит риски географического расширения украинского конфликта и применения ядерного оружия.

"Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия. В своих прошлых выступлениях я не раз говорил об этих рисках. Со своей стороны мы в 2025 году продолжим прилагать усилия, чтобы как можно скорее посредством переговоров положить конец войне на Украине, которая идет уже четвертый год", - сказал Фидан во время выступления в парламенте.

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Он также отметил, что в том числе военная поддержка, оказанная Украине западными странами, и нападения Украины на российскую территорию вывели напряженность в регионе на новый уровень.