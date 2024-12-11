В Вашингтоне сообщили о готовности поддержать новое правительство Сирии

Вашингтон готов оказать полную поддержку новому правительству Сирии. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

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«Соединенные Штаты подтверждают свою полную поддержку политического перехода, осуществляемого под руководством и контролем сирийцев», — отметил он.

Мухаммед аль-Башир назначен временным премьером Сирии

Блинкен заявил, что этот «переходный процесс должен привести к надежному, инклюзивному и светскому управлению, которое соответствует международным стандартам прозрачности и подотчетности». Белый дом признает и поддержит сирийское правительство, которое возникнет в результате этого процесса, уточнил чиновник.

«Все страны должны <…> воздержаться от внешнего вмешательства», — подчеркнул он.

Кроме того, территория Сирии не должна использоваться «в качестве базы для терроризма или создания угрозы для ее соседей», добавил Блинкен.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

10 декабря на пост главы временного правительства Сирии назначили Мохаммада Аль-Башира. По его словам, новые власти будут курировать вопросы государственного управления до 1 марта 2025 года.

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.