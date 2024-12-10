Стало известно, какие вопросы Орбан обсудил с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде обсудил кризис на Украине и пути его разрешения, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, встреча Орбана и Трампа продолжалась в понедельник, 9 декабря, около трех часов.

«На этой неделе будет как минимум еще два других мероприятия, которые будут частью венгерской миссии мира. Они пройдут завтра или послезавтра», — пояснил Сийярто.

Премьер Венгрии не только обладает информацией о ситуации в Восточной Европе и на Украине, но и выстроил линию контактов с российской стороной, разъяснил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Ученый отметил, что Трамп может в дальнейшем приглашать Орбана на закрытые переговоры с Москвой в роли медиатора.

Орбан встретился в США с Трампом и Маском

Ранее Орбан сообщил, что встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго. Он отметил, что на встрече также присутствовали предприниматель Илон Маск и будущий советник избранного президента по нацбезопасности Майк Уолц.