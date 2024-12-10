Принц Гарри поссорился с Меган Маркл из-за трат его наследства

Принц Гарри остался недоволен Меган Маркл из-за трат его наследства на проекты. Об этом сообщает RadarOnline.

В октябре 40-летний принц Гарри получил $16 миллионов наследства. Деньги стали причиной разногласий между ним и женой. Инсайдер издания добавил, что Меган Маркл тратит миллионы на собственные проекты. Именно поэтому принц Гарри поставила ей условие.

«Пришло время начать зарабатывать, а не только тратить», — заявил инсайдер.

В октябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл купили дом в Европе. Супруги приобрели виллу в Португалии стоимостью $4,7 миллиона после того, как в марте 2023 года король Великобритании Карл III решил выселить их из коттеджа Фрогмор в графстве Виндзор. Недавно инсайдер рассказал, что влюбленные купили особняк в качестве места для отдыха. Кроме того, они хотели вложить деньги, чтобы защитить свои активы.

Принц Гарри и Меган Маркл — не единственные члены королевской семьи, которые приобрели недвижимость в Португалии. Известно, что у принцессы Евгении и ее супруга Джека Бруксбэнка есть дом в роскошном комплексе CostaTerra Golf and Ocean Club.