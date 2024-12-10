Украинские власти начали подготовку к выборам, о чем говорит презентация Владимиром Зеленским так называемого плана стойкости в Раде, создание министерства единства украинцев, проверка реестра избирателей и несколько других мер. Такое мнение высказал экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Наше руководство уже начало подготовку к выборам. Выступление Зеленского в Верховной раде, этот "план стойкости" является не чем иным, как новыми предвыборными обещаниями, которые имеют цель, чтобы избиратели забыли сделанные и не выполненные обещания в 2019 году. Фактически это был старт президентской кампании. Мы видим, как начал подготовку ЦИК к выборам, как уже сегодня созданы штабы в регионах (люди начали получать там зарплату), как начал работать Государственный реестр избирателей, сверяя данные [о том], кто где находится, раздачу по тысяче гривен, создание министерства единства", - сказал политик на видео-выступлении, опубликованном в его YouTube-канале.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского.

Ермак дал обещание о выборах на Украине

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".