Украинский лидер Владимир Зеленский выступил на встрече с членом Европарламента Иратхе Пересом Гарсиа в Киеве и предложил потратить $30 млн из замороженных активов России на покупку для ВСУ американских систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает УНИАН.

Президент Украины предположил, что дополнительные комплексы помогут в должной степени обезопасить воздушной пространство над страной.

«Все понимают, что 10–12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для [президента России Владимира] Путина бессодержательной. Потому что если наше небо полностью защищено, преимущества в небе у них (ВС РФ. — NEWS.ru) нет», — заявил Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила мнение, что отстранение вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова от работы с дронами привело к резкому сокращению их производства в стране. Парламентарий заявила, что это результат интриг офиса президента Украины.

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Также заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что президент страны поднимет тему приглашения Киева в НАТО во время заседания европейской контактной группы. По его словам, вместе с этим будет обсуждаться военная помощь Украине. Киев, в частности, также хочет получить гарантии силы «при любом развитии событий — как на переговорах, так и на поле боя».