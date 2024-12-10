Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отказаться от президентской зарплаты и пенсии ради снижения государственных расходов. Об этом он рассказал во время интервью NBC News.

По словам Трампа, он собирается отказаться от президентской пенсии, а также зарплаты в размере 400 000 долларов в год. Он также добавил, что это сделает его первым президентом США, «кроме может быть Джорджа Вашингтона», который не будет получать денег за свою работу.

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«Я не приму ни цента. Это мой вклад в уменьшение государственных расходов», — заявил он.

Ранее Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатами США.