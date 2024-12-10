В Раде заявили, что Запад деконструирует имидж Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что страны Запада начали деконструировать имидж Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дубинского, сначала образ Зеленского попытаются сделать смешным, а потом его выставят в роли диктатора. В подтверждение своих слов депутат привел насмешки со стороны американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, а также слова избранного президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.

«То, что сейчас происходит вокруг Зеленского - называется деконструкция имиджа. И нет ничего страшнее для любой власти, чем быть смешной… Для этого, на первом этапе, зарубежная пресса начинает обсуждать костюм Зеленского, а это ведь именно то, что отличает зрителя от артиста на сцене. Затем последуют насмешки над поведением, действиями, окружением», — заявил Дубинский.

Ранее Зеленский попросил оружия в ответ на предложение США снизить возраст мобилизации.